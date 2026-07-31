Un video registrato a Central Park ha acceso i riflettori su Nathaniel Cullerton, partner di uno degli studi legali più prestigiosi di New York, immortalato mentre si scambia effusioni con la collega Kelsey Borenzweig. La clip, pubblicata su TikTok dal creator Jay Guapõ, ha raccolto milioni di visualizzazioni in poche ore, alimentando polemiche e curiosità sui social. I due legali, colti di sorpresa, hanno cercato di sottrarsi alle riprese, mentre il tiktoker li invitava a "prendersi una stanza". La vicenda ha assunto un peso ancora maggiore perché Cullerton è sposato e, negli Stati Uniti, le relazioni tra colleghi possono creare problemi sul piano etico e professionale. Entrambi facevano parte del team che ha difeso OpenAI e Sam Altman nella causa contro Elon Musk, elemento che ha contribuito ad amplificare la risonanza internazionale del caso.