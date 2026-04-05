Usa, auto sulla folla durante una parata: una quindicina di feriti

Una quindicina di persone è rimasta ferita, alcune gravemente, dopo che un veicolo ha investito i partecipanti a una parata per il Capodanno laotiano a New Iberia, in una zona rurale della Louisiana. Il conducente, un uomo di 57 anni residente a Jeanerette, è stato arrestato e accusato di guida in stato di ebbrezza, ha riferito la polizia. Video condivisi sui social media mostrano diverse persone a terra durante l'evento e i vigili del fuoco che prestano soccorso a una persona intrappolata sotto l'auto, finita in un fossato lungo il percorso della parata. "Sulla base delle indagini preliminari, non sembra trattarsi di un atto intenzionale", ha dichiarato Rebecca Melancon, portavoce dell'ufficio dello sceriffo.