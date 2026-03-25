Francia, attivisti rinominano lo yacht di Larry Ellison: "Propagandista di Trump"

Il gruppo di attivisti politici britannico Led by Donkeys ha diffuso un video in cui alcuni suoi membri si avvicinano in mare al superyacht del miliardario americano Larry Ellison, ormeggiato nel sud della Francia, e applicano sullo scafo un adesivo con la scritta "The Trump Propagandist", il propagandista di Trump.

Larry Ellison, 81 anni, è il fondatore di Oracle, colosso americano del software e del cloud. Secondo uomo più ricco del mondo con oltre 350 miliardi di dollari di patrimonio, è noto per uno stile di vita senza freni: possiede quasi un'intera isola hawaiana, un jet da combattimento e una flotta di superyacht.