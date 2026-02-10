Usa, atterraggio d'emergenza in strada: piccolo aereo investe diverse auto

Lunedì 9 febbraio un aereo monomotore ha effettuato un atterraggio di emergenza su una trafficata strada di Gainesville, in Georgia, colpendo diversi veicoli e costringendo alla chiusura di un incrocio. Secondo il Dipartimento di Polizia di Gainesville, l'incidente è avvenuto tra Browns Bridge Road e Pearl Nix Parkway, dove l'aereo è precipitato sulla carreggiata e si è scontrato con diverse auto. Si sono registrati feriti lievi.