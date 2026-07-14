Uomo ucciso dall'Ice nel Maine, una telecamera riprende i suoi ultimi istanti di vita

Un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro è morto durante una sparatoria avvenuta nella città di Biddeford, nel Maine. Nel conflitto a fuoco sono stati coinvolti anche alcuni agenti dell'Ice (Agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane). La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dal presidente della Camera dello stato americano, Ryan Fecteau, sui social.