Uomo ucciso dall'Ice nel Maine, una telecamera riprende i suoi ultimi istanti di vita
Le immagini di una delle telecamere di sicurezza installate nella zona dove è avvenuta la sparatoria hanno ripreso gli ultimi istanti di vita del 26enne
Un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro è morto durante una sparatoria avvenuta nella città di Biddeford, nel Maine. Nel conflitto a fuoco sono stati coinvolti anche alcuni agenti dell'Ice (Agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane). La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dal presidente della Camera dello stato americano, Ryan Fecteau, sui social.