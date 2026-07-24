la scena trasmessa in diretta

Uno spettatore prende in giro e imita Trump durante un suo comizio

In un video"si vede un"uomo ripetere le mosse del presidente Usa che, davanti a lui, parla al pubblico dello Stato della Georgia

24 Lug 2026 - 11:02
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Un momento durante un comizio di Donald Trump a Marietta, in Georgia, negli Stati Uniti, è diventato virale sui social media. Un uomo, seduto alle spalle del presidente degli Stati Uniti, è stato ripreso dalle telecamere mentre sembrava imitare i gesti e le smorfie tipiche di Trump. L'episodio, trasmesso in diretta televisiva, si è verificato il 22 luglio alla Wheeler High School di Marietta, dove il capo della Casa Bianca stava tenendo un discorso davanti ai sui sostenitori sui temi di politica estera e interna, come la guerra in Iran. Non è chiaro se l'uomo sia un sostenitore o un critico del presidente. 

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