Uno spettatore prende in giro e imita Trump durante un suo comizio

Un momento durante un comizio di Donald Trump a Marietta, in Georgia, negli Stati Uniti, è diventato virale sui social media. Un uomo, seduto alle spalle del presidente degli Stati Uniti, è stato ripreso dalle telecamere mentre sembrava imitare i gesti e le smorfie tipiche di Trump. L'episodio, trasmesso in diretta televisiva, si è verificato il 22 luglio alla Wheeler High School di Marietta, dove il capo della Casa Bianca stava tenendo un discorso davanti ai sui sostenitori sui temi di politica estera e interna, come la guerra in Iran. Non è chiaro se l'uomo sia un sostenitore o un critico del presidente.