Mattarella depone una corona d'alloro all'Altare della Patria

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale è arrivato all’Altare della Patria per celebrare i 165 anni della ricorrenza. Con il capo dello stato anche la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.