Budapest, i passeggeri della metro cantano dopo il voto

Scene di festa nella metropolitana della capitale ungherese, dove gruppi di passeggeri intonano cori e celebrano dopo i risultati elettorali. Péter Magyar ha vinto le elezioni. Il leader del partito di centrodestra Tisza ha superato il premier uscente Viktor Orban che lascia il potere dopo 16 anni e che ha chiamato il rivale per congratularsi del suo successo, come scritto dallo stesso Magyar sul suo profilo Facebook.