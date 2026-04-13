i festeggiamenti

Budapest, i passeggeri della metro cantano dopo il voto

Pendolari esultano sui vagoni dopo l’esito elettorale che ha messo fine al governo Orban

13 Apr 2026 - 08:26
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Scene di festa nella metropolitana della capitale ungherese, dove gruppi di passeggeri intonano cori e celebrano dopo i risultati elettorali. Péter Magyar ha vinto le elezioni. Il leader del partito di centrodestra Tisza ha superato il premier uscente Viktor Orban che lascia il potere dopo 16 anni e che ha chiamato il rivale per congratularsi del suo successo, come scritto dallo stesso Magyar sul suo profilo Facebook. 

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