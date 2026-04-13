Budapest, i passeggeri della metro cantano dopo il voto
Pendolari esultano sui vagoni dopo l’esito elettorale che ha messo fine al governo Orban
Scene di festa nella metropolitana della capitale ungherese, dove gruppi di passeggeri intonano cori e celebrano dopo i risultati elettorali. Péter Magyar ha vinto le elezioni. Il leader del partito di centrodestra Tisza ha superato il premier uscente Viktor Orban che lascia il potere dopo 16 anni e che ha chiamato il rivale per congratularsi del suo successo, come scritto dallo stesso Magyar sul suo profilo Facebook.