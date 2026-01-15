Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
L'ondata di gelo

Ungheria, il lago Balaton ghiacciato:"non si verificava da più di un decennio

Le autorità hanno sconsigliato di approfittare del fenomeno per pattinare o anche solo camminare: la crosta ghiacciata non supera i nove centimetri

15 Gen 2026 - 12:08
00:32 

L'ondata di gelo che ha investito l'Europa centrale non ha risparmiato l'Ungheria: ghiacciato il grande lago Balaton, il più vasto bacino di acqua dolce dell'area. Non si verificava da più di un decennio. Le autorità hanno sconsigliato di approfittare del fenomeno per pattinare o anche solo camminare: la crosta ghiacciata non supera i nove centimetri ed è stata definita semiliquida. 