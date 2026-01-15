Ungheria, il lago Balaton ghiacciato:"non si verificava da più di un decennio

L'ondata di gelo che ha investito l'Europa centrale non ha risparmiato l'Ungheria: ghiacciato il grande lago Balaton, il più vasto bacino di acqua dolce dell'area. Non si verificava da più di un decennio. Le autorità hanno sconsigliato di approfittare del fenomeno per pattinare o anche solo camminare: la crosta ghiacciata non supera i nove centimetri ed è stata definita semiliquida.