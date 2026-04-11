I sondaggi vedono Orban indietro

Ungheria domani al voto

Stando ai"sondaggi Victor Orban è indietro rispetto allo sfidante, l'avvocato 45enne Pétere Magyar.

di Alfredo Macchi
11 Apr 2026 - 12:26
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