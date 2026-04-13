Ungheria: chi è Péter Magyar, il futuro premier che ha sconfitto Orban alle urne
"Il nostro popolo ha deciso che il suo posto era, è e sarà in Europa"di Francesca Canto
Aveva nove anni Peter Magyar quando appendeva le foto di Viktor Orban - all'epoca giovane eroe anti-comunista - nella sua camera. Oggi - invece - mette fine al potere del premier ungherese, durato oltre 16 anni. "Il nostro popolo ha deciso che il suo posto era, è e sarà in Europa", ha dichiarato il futuro premier nella prima conferenza stampa.