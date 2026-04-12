Ungheria al voto, che ne sarà di Orban

Affluenza record nelle prime ore di voto per gli otto milioni di ungheresi chiamati a scegliere il nuovo parlamento, un'elezione che molti definiscono storica per il Paese e per l'Europa. I seggi chiuderanno alle 19 e poi si capirà se dopo 16 anni sarà davvero la fine dell'era del premier Viktor Orban e di quella che lui stesso ha definito una "democrazia illiberale". "Sono qui per vincere", ha detto il leader del partito sovranista dopo aver votato a Budapest. L'opposizione, guidata dall'avvocato 45 enne Peter Magyar, un conservatore proveniente dal partito di Orban ma decisiamente filo europeista, è avanti nei sondaggi.