Una Stonehenge nel cuore dell'Amazzonia

Nel cuore dell'Amazzonia c'è un osservatorio astronomico precolombiano del tutto e per tutto simile al più famoso Stonehenge, il monumento di età neolitica che sorge vicino ad Amesbury, in Gran Bretagna. Durante il piano di deforestazione, infatti, sono venuti alla luce 127 blocchi di granito piantati nel terreno e disposti a formare un cerchio dal diametro di circa 30 metri, nello Stato dell'Amapà, nel nord del Brasile. L'imponente installazione potrebbe risalire a oltre 2mila anni fa. Per gli esperti, anche in questo caso si tratta di un osservatorio astronomico, perché si è osservato che nel giorno più corto dell’anno, il 21 dicembre, l’ombra di uno dei blocchi scompare totalmente al passaggio del sole.