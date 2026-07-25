Una sola placenta e 4 gemelle identiche: il parto record in Australia

Al Royal Brisbane and Women's Hospital nel Queensland (Australia), una donna di 34 anni, Jenitar Na'amoana, ha dato alla luce quattro gemelle identiche (Emily, Harriet, Alexa e Catherine). Si tratta di un evento di eccezionale rarità. Le quattro bambine sono nate da un singolo ovulo fecondato che si è poi diviso in quattro embrioni. A rendere il caso ancora più straordinario è il fatto che le piccole si siano sviluppate condividendo un'unica placenta, una condizione ad altissimo rischio che i medici stimano possa verificarsi in circa un caso ogni 15 milioni di gravidanze.