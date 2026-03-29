IN GERMANIA
Una balena di 15 metri si arena nella baia di Wismar
La megattera, in precedenza, era rimasta bloccata in acque poco profonde in una località tedesca affacciata sul Mar Baltico
29 Mar 2026 - 08:53
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La megattera, in precedenza, era rimasta bloccata in acque poco profonde in una località tedesca affacciata sul Mar Baltico
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