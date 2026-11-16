Doveva portare in orbita 40 satelliti

Un razzo di Amazon esplode poco dopo il lancio

Ha avuto un'avaria circa dieci minuti dopo il lancio dalla base spaziale di Cape Canaveral in Florida

16 Nov 2026 - 11:24
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