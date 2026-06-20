Un nuovo libro svela i segreti della relazione tra Donald e Melania Trump: camere separate e... dispetti sugli arredi

Un libro firmato da due penne del New York Times ha sbirciato dalle finestre delle stanze private del 1600 di Pennsylvania Avenue, rivelando dettagli curiosi sul menage domestico della coppia presidenziale. Di base ci sarebbe una disputa in tema di camere da letto: separate, e si sapeva, ma non solo. Melania ha scelto per sé la Master room che fu di Reagan. Donald si è accomodato nella stanza al secondo piano - più piccola - che fu di Kennedy.