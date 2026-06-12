IN CALIFORNIA

Un incendio distrugge il magazzino di una casa farmaceutica

Le fiamme hanno inghiottito uno dei centri di stoccaggio della Medline. 92.903 metri quadrati di terreno sono andati perduti

12 Giu 2026 - 09:19
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