IDENTITA' MILANO 2026

Un'esperienza gastronomica a tutto tondo grazie anche al nostro albergo diffuso

Davide Di Fabio, chef del ristorante "Dalla Gioconda" di Gabicce Monte, Pesaro e Urbino, ospite di Tgcom24 a Identità Milano 2026

09 Giu 2026 - 16:12
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