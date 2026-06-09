IDENTITA' MILANO 2026

Un'edizione di grande successo, l'alta cucina si rinnova uscendo dagli schemi rigidi del passato

Claudio Ceroni, fondatore di Identità Golose, ospite di Tgcom24

09 Giu 2026 - 18:09
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