Speciale Guerra Ucraina
GUERRA RUSSIA-UCRAINA

Un attacco russo su Sumy ripreso dalle telecamere di un bar

L'occhio elettronico ha ripreso i civili mentre tentavano di mettersi al riparo durante un attacco delle forze russe

13 Lug 2026 - 07:22
00:50 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
guerra russia ucraina
video evidenza