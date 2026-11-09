SPETTACOLO DELLA NATURA

Un arcobaleno mozzafiato incornicia la cascata di Hukou, in Cina

Lo spettacolo è avvenuto nel nord-ovest del Paese, nella regione dello Shaanxi

09 Nov 2026 - 17:06
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