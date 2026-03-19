Era il 1994

Umberto Bossi e il giuramento al primo governo Berlusconi

Il momento del giuramento e della firma del "senatur" prima della stretta di mano con il neo premier

19 Mar 2026 - 23:06
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Il governo Berlusconi I, in carica dal maggio 1994 al dicembre dello stesso anni, fu di fatto il primo governo della Seconda Repubblica, essendo stato il primo esecutivo a essere nato, a seguito dello scandalo Tangentopoli e grazie anche all'alleanza decisiva con alcune delle nuove forze politiche emerse tra cui, appunto, la Lega Nord di Umberto Bossi. 

umberto bossi
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