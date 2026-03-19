Umberto Bossi e il giuramento al primo governo Berlusconi
Il momento del giuramento e della firma del "senatur" prima della stretta di mano con il neo premier
Il governo Berlusconi I, in carica dal maggio 1994 al dicembre dello stesso anni, fu di fatto il primo governo della Seconda Repubblica, essendo stato il primo esecutivo a essere nato, a seguito dello scandalo Tangentopoli e grazie anche all'alleanza decisiva con alcune delle nuove forze politiche emerse tra cui, appunto, la Lega Nord di Umberto Bossi.