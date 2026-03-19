Umberto Bossi e celebre il rito dell'ampolla alla sorgente del Po
La prima volta era il 13 settembre 1996 quando Umberto Bossi, assieme a"tanti"seguaci della Lega Nord, saliva alle sorgenti del Po, a Pian Del Re,"per quello che diventerà il rito dell'ampolla
Le immagini del primo rito dell'ampolla con Umberto Bossi che preleva l'acqua del Po dalla sorgente a Pian Del Re. La stessa verrà poi versata nel mare adriatico a Venezia in occasione della celebre dichiarazione di indipendenza della Padania, per la costituzione o meglio il tentativo della Repubblica Federale Padana.