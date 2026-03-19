Per la Lega è una tradizione

Umberto Bossi e celebre il rito dell'ampolla alla sorgente del Po

La prima volta era il 13 settembre 1996 quando Umberto Bossi, assieme a"tanti"seguaci della Lega Nord, saliva alle sorgenti del Po, a Pian Del Re,"per quello che diventerà il rito dell'ampolla

19 Mar 2026 - 22:54
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Le immagini del primo rito dell'ampolla con Umberto Bossi che preleva l'acqua del Po dalla sorgente a Pian Del Re. La stessa verrà poi versata nel mare adriatico a Venezia in occasione della celebre dichiarazione di indipendenza della Padania, per la costituzione o meglio il tentativo della Repubblica Federale Padana.

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umberto bossi