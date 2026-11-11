Ultimo giorno per Papa Leone in Argentina
In mattinata la visita al penitenziario federale di Buenos Aires, nel pomeriggio invece in programma la messa davanti al santuario di Lujàndi Fabio Marchese Ragona
Ultimo giorno in Argentina per Papa Leone XIV. In mattinata per il Pontefice la visita al penitenziario federale di Buenos Aires, nel pomeriggio invece in programma la messa davanti al santuario di Lujàn. Intanto in Perù riti propiziatori di alcuni sciamani per la salute di Papa Leone e perché possa fare un buon viaggio verso la loro terra. Stasera l'arrivo a Lima, la gente aspetta con impazienza il ritorno di Prevost a casa.