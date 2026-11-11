Il viaggio apostolico del pontefice

Ultimo giorno per Papa Leone in Argentina

In mattinata la visita al penitenziario federale di Buenos Aires, nel pomeriggio invece in programma la messa davanti al santuario di Lujàn

di Fabio Marchese Ragona
11 Nov 2026 - 14:08
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Ultimo giorno in Argentina per Papa Leone XIV. In mattinata per il Pontefice la visita al penitenziario federale di Buenos Aires, nel pomeriggio invece in programma la messa davanti al santuario di Lujàn. Intanto in Perù riti propiziatori di alcuni sciamani per la salute di Papa Leone e perché possa fare un buon viaggio verso la loro terra. Stasera l'arrivo a Lima, la gente aspetta con impazienza il ritorno di Prevost a casa.

papa leone