Ufo, il Pentagono pubblica il secondo pacchetto di video e testimonianze

Sfere luminose che si muovono, palle di fuoco, oggetti volanti non identificati. Video, fotografie e testimonianze degli ultimi 80 anni. Il Pentagono ha pubblicato una seconda tranche di documenti- finora secretati- su presunti avvistamenti di Ufo. 222 file tra osservazioni, indagini militari e segnalazioni. Ci sono piloti che raccontano di aver visto "sfere verdi, dischi e palle di fuoco" già nel 1948. In un video realizzato in Medio Oriente nel 2019 con un sensore a infrarossi, si vedono tre oggetti volare in formazione sul Golfo Persico.