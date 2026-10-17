Il punto

Ue tra crisi energetica e rischio deindustrializzazione

Se ne è parlato durante la sesta puntata di "Together #Europa2026", il progetto multimediale di Tgcom24 sull'Europa

di Valeria De March
17 Ott 2026 - 10:25
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