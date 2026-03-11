Ue, la missione per proteggere il transito nello stretto di Hormuz

Proteggere il transito nello stretto di Hormuz: la proposta di Macron, allineato in questo caso a Trump, è diventata la priorità nelle cancellerie europee. Anche il Regno Unito è d'accordo: il premier inglese Starmer ne ha parlato con il tedesco Merz e Giorgia Meloni. L'Italia per ora frena, consapevole della difficoltà dell'iniziativa. Lo schema sarebbe simile all'operazione Aspides, che garantisce difesa alle imbarcazioni cargo, nel Mar Rosso, dagli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi. Il tema sarà al centro della riunione in videoconferenza del G7 convocata per il pomeriggio. Sul tavolo anche le preoccupazioni per Cipro.