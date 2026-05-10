L'intervento

Ue, Abodi: "Erasmus+ migliore elemento di inclusione, coesione e socialità"

Le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani a margine dell'Assemblea plenaria del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles

10 Mag 2026 - 13:23
00:56 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo