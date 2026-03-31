Ucraina, Zelensky e la moglie al memoriale dedicato alle vittime di Bucha

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sua moglie in visita al memoriale di Bucha in occasione del quarto anniversario delle atrocità commesse nella cittadina vicino a Kiev dalle forze d'invasione russe tra le fine di febbraio e la fine di marzo 2022. "Oggi, nel quarto anniversario della liberazione di Bucha dagli occupanti russi, abbiamo onorato la memoria degli ucraini che vi furono uccisi e torturati. Ricordiamo e non dimenticheremo ciò che il nemico ha fatto. Ogni assassino, carnefice e terrorista russo deve rispondere di ogni crimine commesso contro il nostro popolo", ha scritto il leader ucraino sulla sua pagina social. Quando le truppe ucraine hanno riconquistato Bucha, hanno trovato più di 400 corpi uccisi durante l'occupazione russa.