Ucraina, Zelensky: "Colpita la sede dei Servizi russi nel Kherson, centinaia fra morti e feriti"

Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson attualmente sotto il controllo di Mosca. Inoltre è stato distrutto un sistema di difesa aerea Pantsir-S1. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky postando un video dell'accaduto. "Grazie a questa singola operazione, le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti", ha aggiunto. "I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Le 'sanzioni' a medio e lungo termine imposte dall'Ucraina continueranno a funzionare", ha aggiunto facendo riferimento ai recenti attacchi delle forze armate di Kiev.