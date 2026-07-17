Mentre Mosca continua a colpire

Ucraina, proteste contro Zelensky: "no" al rimpasto di governo e al licenziamento di Fedorov

Migliaia di persone in piazza a Kiev per contestare le ultime mosse del presidente. Nel frattempo, arrivata nuova pioggia di missili su Odessa

di Luca Pesante
17 Lug 2026 - 13:05
01:33 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

La piazza di Kiev si riempie, urla e dice "no": alle ultime scelte del presidente Volodimir Zelensky, che da quattro anni e mezzo guida il Paese contro l'invasione russa. La piazza gremita si oppone all'improvviso rimpasto di governo, con la rimozione della giovane premier Yulia Sviridenko, ma soprattutto contesta il licenziamento di colui che è diventato un autentico paladino della riscossa ucraina sul campo di battaglia. Ovvero l'ormai ex ministro della Difesa Mikailo Fedorov.

guerra russia ucraina
zelensky
video evidenza