Con un missile da crociera

Ucraina, raid russo su Pryluky: almeno 24 i morti, oltre 130 feriti

Nelle ultime ore i soccorritori hanno salvato 11 persone tra cui cinque bambini

di Francesca Canto
07 Ott 2026 - 18:10
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