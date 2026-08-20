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ALMENO 14 LE VITTIME

Ucraina, raid russo su Kiev: morti e feriti

Si tratta dell'ennesimo massiccio attacco su Kiev da parte del Cremlino"

di Luca Pesante
20 Ago 2026 - 12:26
01:29 
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