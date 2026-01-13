Logo Tgcom24
Ucraina, raid russo su Kharkiv: colpita una struttura pediatrica

Colpiti anche gli impianti di produzione energetica. Bersaglio dei droni anche"le infrastrutture residenziali e civili"

13 Gen 2026 - 11:15
00:52 

Nuovi raid russi in territorio ucraino. I droni d'attacco hanno colpito anche una struttura pediatrica. Quattro persone sono morte e sei sono rimaste ferite. "Quasi 300 droni d'attacco, la maggior parte dei quali "shaled", 18 missili balistici e 7 missili da crociera sono stati lanciati dai russi contro l'Ucraina nella notte" ha scritto su "X" il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 

