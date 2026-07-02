Pesante offensiva

Ucraina, raid russo nella notte su Kiev: morti e feriti

Lanciati decine di missili da crociera e balistici, distrutti diversi edifici residenziali

02 Lug 2026 - 06:57
01:20 
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