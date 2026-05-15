Kiev, Zelensky visita il quartiere colpito dal raid russo

Il bilancio dell'attacco russo effettuato a Kiev giovedì 14 maggio è di 24 morti, tra cui tre bambini. Le operazioni di soccorso e assistenza sono ancora in corso. I soccorritori hanno inoltre rimosso 3.180 metri cubi di detriti dalle strutture edilizie colpite. Le informazioni sul bilancio dell'attacco sono ancora in fase di aggiornamento. Nella notte del 14 maggio le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco aereo contro l'Ucraina, prendendo di mira in particolare la capitale Kiev. Il bilancio precedente indicava 12 morti, tra cui due bambini, e circa 57 feriti.