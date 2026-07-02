Ucraina, raid russi nella notte su Kiev: 21 morti e oltre 80 feriti

Almeno 21 morti e 85 feriti, sale il bilancio delle vittime dell'ultimo attacco russo su Kiev che ha preso di mira obiettivi civili: un albergo, edifici residenziali con persone ancora intrappolate e addirittura un pronto soccorso. Distrutto un magazzino della croce rossa con aiuti umanitari. 570 tra droni, missili da crociera e balistici i cui preparativi erano stati intercettati 24 ore prima dai servizi segreti alleati. Decisiva una soffiata delle intelligence americana inglese e filandese che ha permesso di salvare molte vite.