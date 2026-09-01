Ucraina, quattro morti e 13 feriti in un attacco a Boryspil
Zelensky fa il punto: "Nell'attacco sono stati utilizzati numerosi droni a reazione e missili balistici. Purtroppo, edifici residenziali e infrastrutture civili sono stati danneggiati"
Dopo i numerosi attacchi russi in varie zone dell'Ucraina nella notte, il presidente Zelensky fa il punto della situazione soffermandosi in particolare su quanto accaduto a Boryspil: "A Boryspil, un normale edificio residenziale di cinque piani è stato danneggiato. Cinquanta persone sono state evacuate. Tutti i servizi essenziali sono stati ripristinati. Anche le attività commerciali sono state colpite. Complessivamente, 4 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite in città".