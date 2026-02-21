Droni intelligenti e intercettori autonomi: così l'Ucraina accelera sulla guerra hi-tech

I sistemi senza pilota continuano a trasformare il volto del conflitto e in Ucraina i produttori di droni accelerano sull’innovazione. In una recente esposizione dedicata alle tecnologie militari, aziende e rappresentanti delle forze armate si sono confrontati sui nuovi modelli destinati al campo di battaglia. Tra i modelli presentati, l’intercettore P1-SUN prodotto da Skyfall, progettato per contrastare velivoli nemici. Per gli esperti l’automatizzazione rappresenta la direzione strategica per il futuro: ridurre al minimo l’intervento umano e aumentare precisione e rapidità di risposta.