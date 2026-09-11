Ucraina, nuovo attacco russo a Kiev: otto feriti

Le forze armate russe hanno lanciato nella notte tra il 10 e l'11 settembre un attacco con droni su Kiev, in Ucraina. È stato colpito un edificio residenziale di nove piani nel quartiere di Dniprovskyi, provocando almeno otto feriti e un vasto incendio. Lo riferiscono le autorità locali. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino - secondo quando comunicato dall'aeronautica militare - tra cui oltre 50 di tipo Shahed: le difese hanno abbattuto o neutralizzato 62 velivoli mentre quattro hanno colpito diverse località. Gli scontri, dopo la tregua di tre giorni imposta da Putin, sono tornati a inasprirsi. Secondo lo stato maggiore ucraino nella giornata di mercoledì, sono stati registrati complessivamente 277 scontri a fuoco sul fronte ucraino tra le forze di difesa e quelle russe.