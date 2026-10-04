Speciale Guerra Ucraina
CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

Ucraina, Merz da Kiev: "Non ci faremo intimidire dalle minacce russe"

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky"

di Francesca Canto
04 Ott 2026 - 19:37
01:33 
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