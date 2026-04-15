Ucraina, Meloni: "Italia pronta a fare la sua parte, Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca"

"L'Italia intende continuare a fare la sua parte per arrivare a soluzioni condivise, che tutelino la sovranità di Kiev, che assicurino la solidità dell'alleanza euro atlantica perché un Occidente diviso, un'Europa spaccata sarebbero l'unico vero regalo che potremmo fare a Mosca". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine dell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "In questi quattro anni - ha aggiunto la premier - la posizione dell'Europa e dell'Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni. Non è solo un dovere morale ma una necessità strategica" perché "è in gioco anche la sicurezza dell'Europa".