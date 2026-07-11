5 morti a Sumy

Ucraina, la fuga dei civili sotto i missili russi

Una madre si tuffa sopra la figlia per proteggerla, fuggi fuggi anche in un bar

11 Lug 2026 - 22:19
00:46 
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