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Ucraina, il Cremlino rilancia: "Obiettivi invariati, pronti a usare la forza"

Lavrov ribadisce che la posizione negoziale russa resta legata agli obiettivi fissati da Putin nel 2024

di Luca Pesante
15 Nov 2026 - 18:48
01:31 
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