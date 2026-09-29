guerra russia-ucraina

Ucraina, i vigili del fuoco tentano di spegnere gli incendi dopo gli attacchi a Odessa

L'attacco russo ha ferito otto persone e ha provocato diversi incendi

29 Set 2026 - 11:06
00:46 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
guerra russia ucraina