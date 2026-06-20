"tra le vittime anche un bambino"

Ucraina, i soccorsi a Kharkiv dopo i bombardamenti russi

Raid sulla regione: almeno 2 morti e 13 feriti tra cui 4 minori

20 Giu 2026 - 10:12
01:03 
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