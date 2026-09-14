Vertice europeo in Finlandia, il premier Petteri Orpo: "Più sanzioni alla Russia"
Helsinky vede un doppio pericoloso fronte:"quello diretto, lungo il confine con la Russia, e quello artico. Anche Merz si unisce al coro del premier finlandesedi Luca Pesante
Ore di mobilitazione a tutto campo, non solo diplomatica, di fronte alla minaccia russa che trova pieno riscontro nell'attacco al treno che ospitava le delegazioni europee di ritorno da Kiev. Quello in corso è un coro di reazioni, a tratti caotico. La Finlandia annuncia di voler "aderire" all'offerta di una deterrenza nucleare "avanzata" proposta a marzo da Emmanuel Macron.