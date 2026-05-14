edifici crollati in periferia

Ucraina, fine del cessate il fuoco: massiccio attacco russo su Kiev

Il bilancio provvisorio registra un morto e 16 feriti

14 Mag 2026 - 06:30
01:02 
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