Ucraina, drone russo su Mykolaiv: morta una donna

Una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv la notte del 4 agosto a seguito di un attacco russo. Come riporta Ukrinform, lo ha riferito su Telegram il sindaco Oleksandr Sienkevych. "Di notte, la Russia ha attaccato il settore privato di Mykolaiv. I russi hanno ucciso una donna di 89 anni. Le mie condoglianze. Altre sette persone sono rimaste ferite", ha dichiarato il sindaco, secondo cui si registrano danni significativi agli edifici privati e residenziali. Subito dopo la fine del raid aereo, i servizi comunali si sono recati sul posto per valutare la situazione e stabilire le priorità di intervento. "Ora le squadre di tecnici si stanno preparando a partire per aiutare i residenti il prima possibile e iniziare a eliminare le conseguenze", ha aggiunto Sienkevych.